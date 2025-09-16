PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Sonntag, den 14.09.2025 (20:45 Uhr) bis Montag, den 15.09.2025 (08:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr von einem Wohnhaus an der Alten Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Friesoythe - Firmenfahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag, den 14.09.2025 auf Montag, den 15.09.2025, begaben sich unbekannte Täter auf ein Firmengrundstück am Zeppelinring und brachen gewaltsam drei Firmentransporter auf. Im Anschluss wurde hochwertiges Werkzeug in großem Umfang entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen. 202501103234

Friesoythe - Reh ausgewichen - Schwerer Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 16.09.2025, befuhr ein 19-jähriger PKW-Führer aus Barßel und sein Beifahrer (21 J, Barßel), von der Barßeler Straße kommed den Niedersachsenring und wich in einer Rechtskurve einem die Fahrbahn kreuzenden Reh aus. Der PKW kam im Verlauf bei regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer, sein Beifahrer leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehren Friesoythe und Altenoythe mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort.

Saterland / Ramsloh - Diebstahl von Stromkabeln

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Sonntag, den 14.09.2025, auf Montag, den 15.09.2025 verschiedene Arten von Stromkabeln bei einem Betrieb in der Ferdinand-Porsche-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Saterland / Strücklingen - Diebstahl eines Rasenmähroboters

In der Zeit von Sonntag, den 14.09.2025 (23:00 Uhr) bis Montag, den 15.09.2025 (06:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter einen Rasenmähroboter mit Ladestation von einem Grundstück am Roggenkamp. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Saterland / Strücklingen - PKW durch Stein beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 12.09.2025 (17:00 Uhr) bis Montag, den 15.09.2025 (05:15 Uhr) schmissen unbekannte Täter einen großen Stein auf die Scheibe der Beifahrertür eines Transporters, welcher auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland unter 04498/923770 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

