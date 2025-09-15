PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Es liegen derzeit keine Meldungen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:54

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus Am Montag, 15. September 2025, gegen 01:45 Uhr, brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Bether Dorfstraße ein. Die Bewohnerin wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Aufgrund ihrer Schreie floh die unbekannte Person. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei keine tatverdächtige Person mehr feststellen. Bislang ist ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:51

    POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verdacht Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel Am Samstagabend, den 13.09.2025, wird gegen 21:30 Uhr ein 24-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw auf der Münsterstraße in Vechta kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle können die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem begründet ein Drogenvortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren