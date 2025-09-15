Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Montag, 15. September 2025, gegen 01:45 Uhr, brach eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus in der Bether Dorfstraße ein. Die Bewohnerin wurde durch Geräusche auf den Einbruch aufmerksam. Aufgrund ihrer Schreie floh die unbekannte Person. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei keine tatverdächtige Person mehr feststellen. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Samstag, 13. September 2025, 18.00 Uhr und Sonntag, 14. September 2025, 11.50 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person durch Treten ein Kleinkraftrad in der Straße Am Markt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am Sonntag, 14. September 2025, gegen 22:00 Uhr, schob eine bislang unbekannte Person eine Abfalltonne auf den Bahnübergang im Windmühlenweg. Trotz Gefahrenbremsung durch den Triebwagenführer, als dieser eine Person auf dem Gleisbett sah, konnte ein Zusammenprall mit der Tonne nicht verhindert werden. Eine Betreuung des Triebwagenführers sowie der ca. 40 Fahrgäste wurde durch die PSNV gewährleistet. Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind keine verletzten Personen bekannt geworden. Die Bahnstrecke blieb für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme gesperrt. Am Zug konnten vor Ort keine Schäden festgestellt werden. Das DRK Löningen und Osnabrück sowie Freiwillige Feuerwehr Essen war mit ca. 30 Personen sowie vier Fahrzeugen im Einsatz. Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können, die die Tonne auf den Bahnübergang platziert hat, werden gebeten sich an die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 zu wenden.

Garrel -Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 14. September 2025, um 17.05 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Dieselstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag, 14. September 2025, gegen 13.10 Uhr, fuhr ein alleinbeteiligter 25-jähriger Motorradfahrer aus Löningen auf der Löninger Straße. Hier kam er auf Höhe der Anemonenstraße aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Der Mann wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Löningen - Diebstahl von Kupferfallrohren

Am Freitag, 12. September 2025, zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Zum Flugplatz und entwendeten von diesem zwei Kupferfallrohre. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Pkw-Aufbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11. September 2025, 17.00 Uhr und Samstag, 13. September 2025, 10.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen in einen Sprinter einzubrechen, welcher in der Borsingstraße auf einem Parkplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg - Einbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 11. September 2025, 23.00 Uhr und Freitag, 12. September 2025, 06.30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Personen Zugang zu einem Wohnhaus im Forstweg. U.a. wurden dabei eine Geldkassette sowie Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Cloppenburg - Versuchter Einbruch

Zwischen Donnerstag, 11. September 2025, 17.00 Uhr und Freitag, 12. September 2025, 07.00 Uhr, wurde der Bewegungsmelder eines Firmengeländes im Porscheweg beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

