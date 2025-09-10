Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl von Gasflaschen

Steinfurt (ots)

Vom Gelände eines Baumarkts an der Straße Deipenbrook sind zwischen Montag (08.09.), 19.00 Uhr und Dienstag (09.09.), 09.30 Uhr mehrere Gasflaschen entwendet worden.

Die unbekannten Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über einen Zaun gewaltsam Zugang zum Außengelände des Baumarkts. Von dort entwendeten sie sechs volle und eine leere Gasflasche. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell