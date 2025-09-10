PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Diebstahl von Gasflaschen

Steinfurt (ots)

Vom Gelände eines Baumarkts an der Straße Deipenbrook sind zwischen Montag (08.09.), 19.00 Uhr und Dienstag (09.09.), 09.30 Uhr mehrere Gasflaschen entwendet worden.

Die unbekannten Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über einen Zaun gewaltsam Zugang zum Außengelände des Baumarkts. Von dort entwendeten sie sechs volle und eine leere Gasflasche. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Diebstahl machen kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

