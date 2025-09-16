Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Bühren - Reifen eines PKWs zerstochen

Am Samstag, den 13.09.2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen eines PKW Opel auf einem Grundstück an der Dorfstraße in Bühren. In diesem Zusammenhang ist ersten Erkenntnissen nach mutmaßlich ein weißer PKW aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Löningen - Diebstahl eines Fallrohres

Am Montag, den 15.09.2025, in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 18:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Fallrohr von einem Schuppen in der Straße am Raddetal. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Löningen - Sturm verursacht Schäden

Im Rahmen des Sturmes am Montag, den 15.09.2025, wurde gegen Mittag zwei PKW im Werwer Weg durch einen umgestürzten Baum beschädigt. Weiterhin wurde eine Laterne einer angrenzenden Firma ebenfalls beschädigt. Mitarbeiter des Bauhofes Löningen entfernten den umgestürzten Baum.

Lastrup - PKW beschädigt

In der Zeit von Freitag, den 12.09.2025, bis Samstag, den 13.09.2025, beschädigten unbekannte Täter einen abgestellten PKW vor einer Werkstatt an der Ladestraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Lastrup - Wohnmobil entwendet

In der Zeit von Sonntag, den 15.09.2025 (19:30 Uhr) bis Montag, den 16.09.2025 (09:30 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ein graues Wohnmobil der Marke Citroen/Pössl in der Pegasusstraße in Lastrup.Das Wohnmobil verfügt zudem über einen angebrachten Fahrradträger. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup unter 04472/932860 entgegen.

Molbergen - Mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen

In der Zeit von Samstag, den 13.09.2025 (16:00 Uhr), bis Montag, den 15.09.2025 (07:00 Uhr), begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Firma am Industriering und brachen bis zu fünf Firmentransporter auf. Zielrichtung war offensichtlich der Diebstahl von Werkzeug. Ein weiterer Transporter wurde in der Zeit vom 11.09.2025 bis 15.09.2025 aufgebrochen, ebenfalls auf einem Grundstück im Industriering. Hier wurde umfangreich Werkzeug entwendet. Des Weiteren wurde ein Transporter zwischen dem 14.09.2025 und dem 15.09.2025 vor einem Grundstück an der Straße Am Waldeck aufgebrochen. Auch hier wurde diverses Werkzeug entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/941220 entgegen.

Molbergen - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, den 15.09.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 21:50 Uhr einen 32-jährigen PKW-Führer aus Molbergen in der Beethovenstraße. Bei der Kontrolle stellte sich eine Beeinflussung durch Alkohol beim Fahrzeugführer heraus (2,05 Promille). Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

Cappeln - Exhibitionistische Handlung

Am Sonntag, 14. September 2025, gegen 13.45 Uhr, kam es im Bereich des Kösters Weg bei der dortigen Parkanlage zu einer Exhibitionistischen Handlung durch eine unbekannte, männliche Person vor zwei Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren. Die Person konnte wie folgt beschrieben werden: - Ca. 35 Jahre alt - Dunkler Hauttyp - Grüne Cargohose - Schwarze Jacke - Trug eine Cappy - Schwarzes Fahrrad mit Korb auf Gepäckträger / Weiße Tüte am Lenkrad Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell