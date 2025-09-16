Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Firmeneinbruch

Zwischen Donnerstag, 11. September 2025, 17.10 Uhr und Freitag, 12. September 2025, 06:45 Uhr, war es im Industriezubringer zu einem Firmeneinbruch gekommen. Unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände und entwendeten hier diverse Kabeltrommeln und Werkzeug. Die unbekannten Personen versuchten zudem vergeblich in das dortige Firmengebäude einzudringen. Am Morgen des 12. September 2025 wurden durch Zeugen bei Waldarbeiten diverse leere Kabeltrommeln in einem Waldgebiet in Kellerhöhe, nähe der dortigen Tankstelle, aufgefunden. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge sowohl im Industriezubringer, als auch im Bereich Kellerhöhe wahrgenommen? Die ansässigen Firmen werden gebeten, auf ihren Aufnahmen der Videoüberwachung zu prüfen, ob es verdächtige Umstände gab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

