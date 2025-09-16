PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Firmeneinbruch

Zwischen Donnerstag, 11. September 2025, 17.10 Uhr und Freitag, 12. September 2025, 06:45 Uhr, war es im Industriezubringer zu einem Firmeneinbruch gekommen. Unbekannte Personen verschafften sich gewaltsam Zugang zum Firmengelände und entwendeten hier diverse Kabeltrommeln und Werkzeug. Die unbekannten Personen versuchten zudem vergeblich in das dortige Firmengebäude einzudringen. Am Morgen des 12. September 2025 wurden durch Zeugen bei Waldarbeiten diverse leere Kabeltrommeln in einem Waldgebiet in Kellerhöhe, nähe der dortigen Tankstelle, aufgefunden. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge sowohl im Industriezubringer, als auch im Bereich Kellerhöhe wahrgenommen? Die ansässigen Firmen werden gebeten, auf ihren Aufnahmen der Videoüberwachung zu prüfen, ob es verdächtige Umstände gab. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 11:50

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Pedelec-Fahrerin Am Montag, den 15.09.2025, fuhr ein 14-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Vechta von der Kirche Maria-Frieden kommend auf den Kreuzweg und übersah hierbei eine von rechts kommende 45-jährige Pedelec-Fahrerin aus Vechta. Infolge des Zusammenstoßes stürzte die 45-Jährige und verletzte sich schwer. Sie wurde einem umliegenden ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:49

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Kupferdiebstahl In der Zeit von Sonntag, den 14.09.2025 (20:45 Uhr) bis Montag, den 15.09.2025 (08:00 Uhr), entwendeten unbekannte Täter ein Kupferfallrohr von einem Wohnhaus an der Alten Hauptstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen. Friesoythe - Firmenfahrzeuge aufgebrochen In der Nacht von Sonntag, den 14.09.2025 auf Montag, den ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:48

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek / Bühren - Reifen eines PKWs zerstochen Am Samstag, den 13.09.2025, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr, zerstach ein unbekannter Täter alle vier Reifen eines PKW Opel auf einem Grundstück an der Dorfstraße in Bühren. In diesem Zusammenhang ist ersten Erkenntnissen nach mutmaßlich ein weißer PKW aufgefallen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren