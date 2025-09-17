PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus Opferstock

Am Montag, 15. September 2025 gegen 12:18 Uhr begab sich eine derzeit unbekannte Person an den Opferstock einer Kirche in der Schulstraße und entwendete mittels unbekannten Gegenstands eine derzeit unbekannte Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Friesoythe - Brand

Am Dienstag, 16. September 2025 gegen 11:39 Uhr geriet vermutlich aufgrund nicht vollständig gekühlter Asche eine Restmülltonne in der Straße Am Herrenkamp in Brand. Durch den Brand wurde auch ein danebenstehender Pkw beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 16. September 2025 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die Friesoyther Straße aus Sedelsberg kommend. Er beabsichtigte auf ein Grundstück abzubiegen, hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der 87-jährige Pkw-Fahrer des entgegenkommenden Pkw leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000,00 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

