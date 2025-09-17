Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Diebstahl aus Opferstock
Am Montag, 15. September 2025 gegen 12:18 Uhr begab sich eine derzeit unbekannte Person an den Opferstock einer Kirche in der Schulstraße und entwendete mittels unbekannten Gegenstands eine derzeit unbekannte Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
Friesoythe - Brand
Am Dienstag, 16. September 2025 gegen 11:39 Uhr geriet vermutlich aufgrund nicht vollständig gekühlter Asche eine Restmülltonne in der Straße Am Herrenkamp in Brand. Durch den Brand wurde auch ein danebenstehender Pkw beschädigt. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.
Saterland - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person
Am Dienstag, 16. September 2025 gegen 15:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw die Friesoyther Straße aus Sedelsberg kommend. Er beabsichtigte auf ein Grundstück abzubiegen, hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw. Es kam zum Zusammenstoß wodurch der 87-jährige Pkw-Fahrer des entgegenkommenden Pkw leicht verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Schaden von ca. 25.000,00 Euro.
