Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 15. September 2025 17:00 Uhr bis Dienstag, 16. September 2025 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Sattelzugmaschine der Marke Ford, welcher auf einem Parkstreifen in der Straße Gewerbering abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung an Holzskulptur

In der Zeit von Montag, 08. September 2025, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 17. September 2025 08.00 Uhr, beschädigten derzeit unbekannte Täter eine Holzskulptur, welche an der Sütholter Straße, zwischen dem Bauhof der Gemeinde und der Vechtaer Straße auf dem dortigen Esch aufgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-959710) entgegen.

