PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Montag, 15. September 2025 17:00 Uhr bis Dienstag, 16. September 2025 08:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Sattelzugmaschine der Marke Ford, welcher auf einem Parkstreifen in der Straße Gewerbering abgestellt worden war. Es entstand ein Schaden von 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Bakum - Sachbeschädigung an Holzskulptur

In der Zeit von Montag, 08. September 2025, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 17. September 2025 08.00 Uhr, beschädigten derzeit unbekannte Täter eine Holzskulptur, welche an der Sütholter Straße, zwischen dem Bauhof der Gemeinde und der Vechtaer Straße auf dem dortigen Esch aufgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel.: 04446-959710) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 13:51

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Diebstahl aus Opferstock Am Montag, 15. September 2025 gegen 12:18 Uhr begab sich eine derzeit unbekannte Person an den Opferstock einer Kirche in der Schulstraße und entwendete mittels unbekannten Gegenstands eine derzeit unbekannte Summe Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. Friesoythe - Brand Am Dienstag, 16. September 2025 gegen 11:39 ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 13:50

    POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cappeln - Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person Am Mittwoch, 17. September 2025 gegen 09:26 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Cappeln mit seinem Pkw die Straße Im Süsfelde, OT Nutteln, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 57-Jährige erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 11:55

    POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Nach Hinweis aus der Bevölkerung - Polizei deckt in Cloppenburg illegalen Handel mit Vapes auf Am Donnerstag, den 11.09.2025, ist es den Ermittlerinnen und Ermittlern des für Jugendsachen zuständigen Fachkommissariats der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta gelungen, einen illegalen Handel mit sogenannten Vapes (E-Zigaretten) aufzudecken. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren