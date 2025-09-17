Polizei Essen

POL-E: Essen: 66-jähriger Jochen S. vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid:

Seit Montagnachmittag (15. September) wird der 66-jährige Jochen S. aus Essen vermisst. Er erschien an diesem Tag nicht zu einem vereinbarten Termin.

Der Vermisste ist ca. 1,82 m groß, hat grau-braune, kurze Haare mit einer Glatze am Hinterkopf, eine kräftige Statur und trägt eine Brille.

Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/180694

Jochen S. befindet sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Zudem ist er chronisch krank und auf Medikamente angewiesen.

Wenn Sie Hinweise zum Aufenthaltsort des 66-Jährigen machen können, melden Sie sich bitte unverzüglich bei der Polizei unter 110. /SoKo

