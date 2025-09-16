Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter Mann erbeutet hohe Bargeldsumme von Seniorin - 1. Folgemeldung - Fahndung mit Phantombild

Essen (ots)

45472 MH.-Heißen: Am 21. August hat ein unbekannter Mann eine 85-Jährige in der Blumendeller Straße um einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen. Die Polizei Essen veröffentlichte daraufhin einen Zeugenaufruf und warnte vor Betrugsmaschen zum Nachteil älterer Menschen. Unsere ursprüngliche Meldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/unbekannter-mann-erbeutet-hohe-bargeldsumme-von-seniorin-zeugenaufruf

Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach dem unbekannten Tatverdächtigen. Das Bild kann unter folgendem Linkabgerufen werden:

https://polizei.nrw/fahndung/180577

Zeugen, die Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /bw

