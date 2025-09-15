POL-E: 85-jährige Christa N. vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe - 1. Folgemeldung

Essen (ots) - 45239 E.-Heidhausen: Seit gestern Nachmittag (14. September) wird die 85-jährige Christa N. vermisst. Die Seniorin wurde das letzte Mal gestern, gegen 15 Uhr im Seniorenheim an der Heidhauser Straße gesehen. Sie ist ca. 1,72 Meter groß, von stabiler Statur und hat kurze, graue Haare. Vermutlich trägt sie eine grüne, gepunktete Bluse oder eine rosa ...

