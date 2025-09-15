Polizei Essen

POL-E: Essen: 85-jährige Christa N. vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Essen (ots)

45239 E.-Heidhausen: Seit gestern Nachmittag (14. September) wird die 85-jährige Christa N. vermisst. Die Seniorin wurde das letzte Mal gestern, gegen 15 Uhr im Seniorenheim an der Heidhauser Straße gesehen.

Sie ist ca. 1,72 Meter groß, von stabiler Statur und hat kurze, graue Haare. Vermutlich trägt sie eine grüne, gepunktete Bluse oder eine rosa Strickjacke.

Christa N. ist stark dement und örtlich desorientiert. Früher ging die Seniorin gerne in Wäldern spazieren. Ein Foto der Vermissten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/180419

Falls Sie Hinweise zum Aufenthaltsort der 85-Jährigen haben, melden Sie diese bitte unverzüglich dem Notruf der Polizei Essen unter der 110./SyC

