Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte entwenden Technik aus Gemeindezentrum - Fotofahndung

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf:

In den frühen Morgenstunden des 8. März dieses Jahres verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Gemeindezentrum an der Haedenkampstraße und entwendeten Lautsprecher.

Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach einem der beiden Tatverdächtigen. Diese finden Sie im Fahndungsportal unter folgendem Link:

https://polizei.nrw/fahndung/180217

Wenn Sie Hinweise zur abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

