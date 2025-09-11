Polizei Essen

POL-E: Essen: Präsenzkonzept "Safe City" - Polizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl - zweiter Tatverdächtiger nach Geschäftseinbrüchen festgenommen

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Neben dem bereits am 30. August festgenommenen 35-jährigen Tatverdächtigen konnten die Beamten des Präsenzkonzeptes "Safe City" nun einen weiteren Tatverdächtigen ermitteln und festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, an den ersten drei Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein.

Wie bereits berichtet, kam es in den letzten Wochen zu mehreren Einbrüchen in Geschäfte im Stadtkern und Nordviertel.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/praesenzkonzept-safe-city-polizei-vollstreckt-untersuchungshaftbefehl-35-jaehriger-nach-einbruechen-festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 41 ergaben sich Hinweise auf einen weiteren Tatverdächtigen. Durch Videoauswertungen und weitere Beweise konnten die Ermittler einen 32-jährigen Mann identifizieren. Das Amtsgericht Essen erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-jährigen Türken.

Am Donnerstagnachmittag (4. September) konnten die Beamten der Präsenzgruppe "Safe City" den weiteren Tatverdächtigen im Zuge ihrer Streifenfahrt ausfindig machen und festnehmen. Der anhaltende Kontrolldruck der Polizei zeigte damit erneut Wirkung in der Essener Innenstadt.

Auch dieser Einbrecher befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. /ruh

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell