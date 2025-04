Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

Schillingen (ots)

Am Freitag, den 11.04.2024, gg. 17.30 Uhr, wurde in der Ortslage Schillingen, Hochwaldstraße Höhe Anwesen 8-10, ein aus Fahrtrichtung Kell am See kommender Personenkraftwagen, Mini Cooper, Farbe schwarz, beschädigt. Der sich im fließenden Verkehr in Fahrtrichtung Trier befindliche Mini Cooper wurde an der Beifahrertür beschädigt. Eine im Durchmesser von 5 mm kreisrunde leichte Eindellung sowie Lackabsplitterung war festzustellen. Ausgang sei einer lauter Knall gewesen, wobei bislang ungeklärt ist wodurch dieser Knall verursacht wurde. Hinweise zur Aufklärung der vorliegenden Sachlage erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

