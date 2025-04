POL-PDTR: Vermeintlicher Flugzeugabsturz löst Polizeieinsatz aus

Saarburg (ots) - Am Freitag, den 11.04.2025 wollten Beamte der Polizeiinspektion Saarburg gegen ca. 19.30 Uhr eine Fahrzeugkontrolle in der Ortsdurchfahrt Saarburg durchführen. Ein dunkler PKW sollte der Kontrolle unterzogen werden. Als die Beamten die Anhalteaufforderung am Fahrzeug aktivierten gab der Fahrer Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. In der Folge fuhr er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit, so ...

mehr