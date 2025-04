Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verfolgungsfahrt mit flüchtendem PKW in Saarburg

Saarburg (ots)

Am Freitag, den 11.04.2025 wollten Beamte der Polizeiinspektion Saarburg gegen ca. 19.30 Uhr eine Fahrzeugkontrolle in der Ortsdurchfahrt Saarburg durchführen. Ein dunkler PKW sollte der Kontrolle unterzogen werden. Als die Beamten die Anhalteaufforderung am Fahrzeug aktivierten gab der Fahrer Gas und wollte sich der Kontrolle entziehen. In der Folge fuhr er mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit, so dass sich teilweise Passanten vor dem Fahrzeug in Sicherheit bringen mussten. Der PKW fuhr vom Boemundhof über die Graf-Siegfried-Straße in die Trierer Straße ein. Im weiteren Verlauf befuhr das Fahrzeug den Ortsteil Niederleuken, anschließend die Ortslagen Biebelhausen, Wiltingen und Kanzem. Dort verlor sich zunächst die Spur, im Rahmen der Fahndung konnte der PKW kurze Zeit später nach dem Hinweis eines Spaziergängers in einem Feldweg aufgefunden werden. Der PKW war leer, der Fahrer konnte aber nicht weit vom Fahrzeug entfernt angetroffen und festgenommen werden. Grund für die Flucht dürfte der Umstand gewesen sein, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und den PKW nicht hätte führen dürfen. Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Personen, die Angaben zum Fahrverhalten machen können oder selbst dem Auto ausweichen mussten werden gebeten, sich bei der Polizei Saarburg zu melden.

