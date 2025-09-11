Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: 14-jähriger Schüler von zwei Unbekannten attackiert und ausgeraubt - Zeugenaufruf

Gestern Mittag am 10. September erlebte ein 14-jähriger Schüler aus Essen einen gewaltsamen Überfall auf dem Aubergweg. Zwei unbekannte Männer attackierten ihn und raubten seine Geldbörse samt Bargeld und Kopfhörer. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:45 Uhr war der Junge auf dem Aubergweg in Richtung Voßbeckstraße unterwegs. Plötzlich stieß ihn jemand hinten. Noch bevor er reagieren konnte, schlug ihm einer der beiden Männer ins Gesicht. Der 14-Jährige stürzte auf den Boden und bekam dort einen weiteren Tritt gegen den Arm. Währenddessen durchwühlte der zweite Täter seinen Rucksack und nahm eine Geldbörse mit Bargeld sowie Kopfhörer an sich.

Eine Spaziergängerin, die mit ihrem Hund unterwegs war, schrie laut in Richtung der Täter. Daraufhin ließen die beiden von dem Jungen ab und flüchteten in Richtung Kölner Straße. Die Spaziergängerin entfernte sich ebenfalls vom Tatort.

Der Schüler beschrieb die beiden Männer als etwa 20 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Beide sollen eine korpulente Statur und dunkle Haare gehabt haben. Zur Tatzeit trug einer der beiden einen weißen Pullover, eine schwarze Hose und eine silberne Kette mit weißem Anhänger. Der andere Mann trug ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Die Polizei Essen ermittelt wegen Raubes. Die Ermittler bitten Zeugen, vor allem die Spaziergängerin, die Angaben zu den unbekannten Männern machen kann, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

