PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter schlägt 14-Jährigen ins Gesicht und flüchtet - Fotofahndung

Essen (ots)

45138 E.-Huttrop:

Am Morgen des 19. März dieses Jahres schlug ein Unbekannter einem 14-jährigen Jungen an der Huttropstraße/Ruhrallee ins Gesicht. Dabei wurde der Junge leicht verletzt. Der unbekannte Mann flüchtete in Richtung Ruhrallee. Die Polizei sucht nun mit Fotos einer Überwachungskamera nach ihm.

Gegen 7:20 Uhr stiegen ein 14-jähriger Schüler und sein Freund an der Haltestelle Lehmannsbrink in die Buslinie SB 15. Während der Fahrt bemerkten die Jungen einen Mann, der sie aggressiv anstarrte und ihnen Schläge androhte. Kurz darauf verließen die beiden Schüler den Bus an der Haltestelle Huttropstraße. Der Unbekannte folgte ihnen und schlug dem 14-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Junge wurde dadurch leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Elisabeth-Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Schläger blieb erfolglos. Die Ermittler konnten Videomaterial aus dem Bus sichern. Mit den Bildern sucht die Polizei nun den Täter im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung.

Das Bild des unbekannten Mannes finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/179668

Das Kriminalkommissariat 34 der Polizei Essen ermittelt wegen Körperverletzung. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:10

    POL-E: Essen: Unbekannte stehlen Handtasche - Fotofahndung

    Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am 22. Februar dieses Jahres stahlen zwei Unbekannte in einem Hotel an der Gildehofstraße die Handtasche einer 30-jährigen Frau. Die Polizei fahndet nun mit Fotos nach den Männern. Die 30-Jährige hatte ihre Handtasche unter einem Tisch in der Lobby abgestellt und kurzzeitig den Raum verlassen. In dieser Zeit setzten sich die beiden unbekannten Männer an den Tisch und stahlen die ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 13:55

    POL-E: Essen: Mutmaßliche Trickdiebe nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

    Essen (ots) - 45141 E.-Stoppenberg: Drei mutmaßliche Trickdiebe (m21/m24/w26 - alle deutsch) wurden gestern Abend (8. September) nach einer Verfolgungsfahrt durch Stoppenberg am Kreisverkehr Ahrendahls Wiese vorläufig festgenommen. Über den gestrigen Tag verteilt gingen bei der Leitstelle der Polizei mehrere Notrufe wegen Trickdiebstahls bzw. versuchten Raubes ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren