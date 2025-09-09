PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Essen

POL-E: Essen: 67-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Unfallbeteiligter gesucht

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen:

Am Freitag (5. September) gegen 22:15 Uhr verunfallte ein 67-jähriger Radfahrer auf der Holsterhauser Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Halbe Höhe soll er von einem PKW abgedrängt worden sein, wodurch er gestürzt sein soll. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
http://www.facebook.com/PolizeiEssen
https://www.instagram.com/polizei.nrw.e
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Essen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Weitere Meldungen: Polizei Essen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren