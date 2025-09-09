Polizei Essen

POL-E: Essen: 67-jähriger Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Unfallbeteiligter gesucht

Essen (ots)

45147 E.-Holsterhausen:

Am Freitag (5. September) gegen 22:15 Uhr verunfallte ein 67-jähriger Radfahrer auf der Holsterhauser Straße. Auf Höhe der Einmündung zur Straße Halbe Höhe soll er von einem PKW abgedrängt worden sein, wodurch er gestürzt sein soll. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Wenn Sie Hinweise geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

