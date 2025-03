Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Weltverbrauchertag am 15. März 2025 - Der ZOLL trägt täglich zum Verbraucherschutz bei

Darmstadt

Der Verbraucher erwartet sichere Produkte. Dieses grundlegende Verbraucherrecht wird auch durch den ZOLL gesichert. Denn die Überwachung des internationalen Warenverkehrs nach oder aus Deutschland trägt hierzu erheblich bei. Die Überwachung des Warenverkehrs findet an den Grenzen statt, aber auch im Binnenland. In Südhessen übernehmen die Zollämter des Hauptzollamtes Darmstadt an den Standorten Bensheim, Darmstadt, Hanau und Wiesbaden diese Aufgabe.

Stellt der ZOLL dabei bedenkliche Waren fest, werden sie der jeweiligen Fachbehörde zur Prüfung übergeben. Wenn die Waren nicht gesetzeskonform oder sogar gefährlich sind, werden sie aus dem Verkehr gezogen, um die Bürger und Bürgerinnen vor Schaden zu bewahren. Zu Unrecht verwendete Prüfsiegel, unsicheres Kinderspielzeug oder nicht zugelassene Arzneimittel sind nur einige Beispiele, warum der ZOLL bei den Kontrollen genau hinschaut und eng mit den Fachbehörden zusammenarbeitet.

Häufig handelt es sich bei solchen Waren auch um Produktfälschungen. Für Fälschungen übernehmen die anonymen Hersteller natürlich weder Haftung noch Verantwortung. "Bei Originalen sieht das ganz anders aus" weiß Angelika Hipp-Clemens, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Darmstadt. "Hier stehen die Hersteller hinter den von ihnen entwickelten Produkten, gewährleisten Qualität und Sicherheit und bieten Garantien". Deshalb kontrolliert das Hauptzollamt Darmstadt auch regelmäßig Plagiate auf den verschiedenen Verbrauchermessen in Frankfurt am Main. Zusammen mit den Rechteinhabern werden dort Fälschungen aufgedeckt und aus dem Verkehr gezogen. Das schützt die Wirtschaft und - im Fall von gesundheitsschädlichen Fälschungen - auch den Verbraucher.

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell