POL-K: 250923-3-K Schwerpunktgruppe Mülheim stellt größere Drogenmengen sicher - Wohnwagen als "Drogenbunker" genutzt

Die zur Bekämpfung der Straßen- und Drogenkriminalität rund um den Wiener Platz eingerichtete Schwerpunktgruppe Mülheim hat nach einem Hinweis am Montagnachmittag (22. September) in einem Wohnwagen mehr als sieben Kilogramm Haschisch, über 150 Gramm Marihuana und knapp 40 Gramm Kokain sichergestellt. Das Gefährt war in der Nähe des Brennpunkts abgestellt worden. Per richterlichem Beschluss erfolgte gegen 13 Uhr die Durchsuchung. Die Ermittlungen zum Halter des Wohnmobils und zur Herkunft der Drogen dauern an.

Ein Angehöriger der lokalen Betäubungsmittelszene hatte zuvor der Schwerpunktgruppe einen Hinweis auf den als Drogenbunker genutzten Campinganhänger gegeben.

Bereits vor dem Fund stellten die gut vernetzten Beamten bei einem mutmaßlichen Dealer (40) mehr als zehn Gramm Cannabis in drei Druckverschlusstütchen, bei einem anderen Verdächtigen (19) kurz darauf ein Messer und mutmaßlich verbotene Handschuhe in der Waffenverbotszone sicher. (cr/al)

