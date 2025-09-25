Polizei Köln

POL-K: 250925-2-K Festnahme nach Raub im Stadtgarten Mülheim - Drogen sichergestellt, Dealer wird Haftrichter vorgeführt

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochnachmittag (24. September) in Köln-Mülheim einen 40-jährigen Mann festgenommen der im Verdacht steht, einen 26-Jährigen im Stadtgarten an der Jan-Wellem-Straße geschlagen und ausgeraubt zu haben. Er wird einem Haftrichter vorgeführt.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der polizeibekannte Dealer gegen 17 Uhr den auf einer Parkbank sitzenden 26-Jährigen nach einem Streit angegriffen haben. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen.

Dank der guten Beschreibung des Tatverdächtigen, nahmen Zivilkräfte ihn noch am selben Abend in Tatortnähe fest.

Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten rund 35 Gramm Marihuana. Im Rahmen einer anschließenden richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung beschlagnahmten Ermittler weitere rund 155 Gramm Marihuana. (as/al)

