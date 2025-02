POL-EL: Meppen - Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Lingen (ots) - Zwischen Freitag und Sonntag haben bislang unbekannte Täter einen Helm sowie eine Handyhalterung und einen Seitenspiegel von einem Roller entwendet. Der Roller war zur Tatzeit am Bahnhof an der Bernd-Rosemeyer-Straße in Lingen abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 170 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung ...

mehr