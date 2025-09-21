PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Verkehrsunfall auf A36

Braunschweig (ots)

A36 Rtg. Halle zwischen Wolfenbüttel Süd und Flöthe 20.09.25, 21.10 Uhr

Motorradfahrer verstirbt an seinen Verletzungen

Gestern Abend ereignete sich auf der A36 in Richtung Halle ein Verkehrsunfall, bei dem ein 46-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen verstorben ist.

Der Zweiradfahrer fuhr dabei mit seinem Leichtkraftrad auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn. Von hinten näherte sich ein BMW auf dem gleichen Fahrstreifen, der dem 46-Jährigen auffuhr. Infolge der Kollision wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und kam einige Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der BMW schleuderte ebenfalls über die Fahrbahn, kollidierte linksseitig und anschließend rechtsseitig mit der Schutzplanke, bevor er schließlich an der Mittelschutzplanke zum Stehen kam.

Der Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen. Ersthelfer leiteten vor Ort unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein. Später wurden diese jedoch durch einen Notarzt eingestellt und der 46-Jährige für tot erklärt.

Die beiden Insassen des BMW, ein 51-Jähriger und eine 43-Jährige aus dem Landkreis Wolfenbüttel, erlitten einen Schock und wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Da es Unstimmigkeiten gibt, wer von beiden den BMW gefahren hat und aufgrund der Schwere des Unfalls wurde zum Zwecke der Unfallrekonstruktion ein Sachverständiger angefordert.

Für die Unfallaufnahme wurde die A36 in Richtung Halle bis 21.20 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle WF-Süd abgeleitet.

In Verbindung mit dem Verkehrsunfall wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet.

