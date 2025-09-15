Polizei Braunschweig

POL-BS: Tankstellenraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südstadt

14.09.25, 20.55 Uhr

Täter festgenommen

Gestern Abend wurde die Polizei durch ein Sicherheitsunternehmen informiert, da in einer Tankstelle in der Griegstraße ein Überfallalarm ausgelöst wurde.

Unverzüglich wurden deshalb mehre Funkstreifenwagen zum Ereignisort entsandt. Den Beamten vor Ort wurde durch einen Mitarbeiter der Tankstelle bestätigt, dass kurz vor 21.00 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert habe. Dieser Forderung sei er nachgekommen, woraufhin sich der Unbekannte wieder entfernt habe.

Im Rahmen der Fahndung konnte im nahen Umfeld eine männliche Person festgestellt werden, auf die die Beschreibung passte.

Nach Ansprache und Konfrontation mit dem Sachverhalt, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden. Im Laufe der Maßnahmen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei dem 25-jährigen Braunschweiger um den Täter handelt. Er wurde deshalb dem Polizeigewahrsam zugeführt. Da Anhaltspunkte vorlagen, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell