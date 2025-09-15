PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Tankstellenraub

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Südstadt

14.09.25, 20.55 Uhr

Täter festgenommen

Gestern Abend wurde die Polizei durch ein Sicherheitsunternehmen informiert, da in einer Tankstelle in der Griegstraße ein Überfallalarm ausgelöst wurde.

Unverzüglich wurden deshalb mehre Funkstreifenwagen zum Ereignisort entsandt. Den Beamten vor Ort wurde durch einen Mitarbeiter der Tankstelle bestätigt, dass kurz vor 21.00 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum betreten und unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Geld gefordert habe. Dieser Forderung sei er nachgekommen, woraufhin sich der Unbekannte wieder entfernt habe.

Im Rahmen der Fahndung konnte im nahen Umfeld eine männliche Person festgestellt werden, auf die die Beschreibung passte.

Nach Ansprache und Konfrontation mit dem Sachverhalt, versuchte der Mann zu flüchten. Er konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und festgenommen werden. Im Laufe der Maßnahmen verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei dem 25-jährigen Braunschweiger um den Täter handelt. Er wurde deshalb dem Polizeigewahrsam zugeführt. Da Anhaltspunkte vorlagen, dass der Beschuldigte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Er muss sich nun wegen schweren Raubes verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 09:55

    POL-BS: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer wurde verletzt

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kurzekampstraße 12.09.25, 07.45 Uhr Zeugen gesucht Am Freitagmorgen verursachte eine bislang unbekannte Person einen Verkehrsunfall auf der Kurzekampstraße, wobei ein 22-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Zuvor hat der junge Mann mit seinem Rad die Kurzekampstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelriede befahren. Von hinten habe sich dann zügig ein Auto genähert. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:12

    POL-BS: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Schule

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Seikenkamp 05.09.25 - 07.09.25 Zeugen gesucht Am Sonntag wurden durch Verantwortliche der "Sally-Perel-Gesamtschule" diverse Sachbeschädigungen an der Außenfassade des Gebäudekomplexes per Online-Anzeige gemeldet. Durch das Hausmeisterbüro wurde diesbezüglich am folgenden Montag ebenfalls Kontakt zur Polizei aufgenommen. Da es sich inhaltlich um "rechte" Parolen handeln solle, ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:32

    POL-BS: Radfahrer verunfallt

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Hansestraße 07.09.25, 03.00 - 05.00 Uhr Zeugen gesucht Am 09. September zeigte ein 24-jähriger Braunschweiger einen Sachverhalt beim Verkehrsunfalldienst an, in den er als Fahrradfahrer involviert war. Bei einer Protokollaufnahme gab er an, in den frühen Morgenstunden des 07. September mit seinem Fahrrad auf dem linkseitigen Radweg der Hansestraße von Walle kommend in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen zu sein. Dies sei das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren