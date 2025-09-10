Polizei Braunschweig

POL-BS: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Schule

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Seikenkamp

05.09.25 - 07.09.25

Zeugen gesucht

Am Sonntag wurden durch Verantwortliche der "Sally-Perel-Gesamtschule" diverse Sachbeschädigungen an der Außenfassade des Gebäudekomplexes per Online-Anzeige gemeldet.

Durch das Hausmeisterbüro wurde diesbezüglich am folgenden Montag ebenfalls Kontakt zur Polizei aufgenommen.

Da es sich inhaltlich um "rechte" Parolen handeln solle, begaben sich daraufhin Beamte des Kriminaldauerdienstes zur Schule. An mehreren Stellen der Fassade wurden Parolen mit verfassungsfeindlichem Inhalt festgestellt, die dem rechten Spektrum zugeordnet werden können. Die Taten wurden dokumentiert Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Die Ermittlungen wurden durch das hiesige Fachkommissariat für politisch motivierte Straftaten übernommen.

Im Rahmen dessen wird unter anderem nach Zeugen gesucht, die am Wochenende Beobachtungen hinsichtlich der Taten gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell