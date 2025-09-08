Polizei Braunschweig

POL-BS: Seniorin im Bus nach Vollbremsung gestürzt

Braunschweig (ots)

Altewiekring, Braunschweig

01.09.25, 10.40 Uhr

66-Jährige nunmehr im Krankenhaus verstorben

Vergangene Woche berichteten wir von einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66-Jährige in einem Linienbus gestürzt ist, nachdem der Fahrer des Busses aufgrund einer offenstehenden PKW-Tür eine Gefahrenbremsung eingeleitet hat. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6108586

Im Nachgang wurde die Polizei darüber informiert, dass die 66-Jährige am Samstag im Krankenhaus verstorben ist.

In diesem Zusammenhang werden nach wie vor Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfall machen können. Auch Aussagen von weiteren Fahrgästen, die sich im Bus befunden haben, wären mitunter für die Ermittlungen hilfreich.

Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell