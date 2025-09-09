PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zivilcourage verdient Anerkennung

POL-BS: Zivilcourage verdient Anerkennung
Braunschweig (ots)

Braunschweig

09.09.25

LKW-Fahrer folgen Einladung von Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig

Gestern und heute hat Thomas Bodendiek die beiden LKW-Fahrer empfangen können, die am 01. September die Kollegen der Autobahnpolizei unterstützt haben und durch ihr beherztes Eingreifen möglicherweise "Schlimmeres" verhindert haben. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6109075

In gelöster Atmosphäre sprach Thomas Bodendiek, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen des Autobahnpolizeikommissariats, den Beiden seinen Dank und seine Anerkennung aus. Ein derartiges Verhalten kann in der heutigen Zeit nicht genug Anerkennung finden, da es auch einen Vorbildcharakter hat. Durch das rücksichtslose Verhalten des betreffenden Verkehrsteilnehmers wurde eine Vielzahl Unbeteiligter gefährdet und es ist nur glücklichen Umständen zu verdanken, dass Menschen nicht zu Schaden gekommen sind.

Umso bemerkenswerter ist es, wie beherzt und gleichzeitig umsichtig und besonnen die 27- und 37-jährigen Berufskraftfahrer gehandelt haben.

Dankbar für die Einladung waren auch die beiden "Helden des Alltags". Unabhängig voneinander freute man sich über die Wertschätzung. Die Tatsache, plötzlich im Mittelpunkt zu stehen, ist Beiden jedoch nicht ganz geheuer. Ihr Eingreifen sehen sie als selbstverständlich an. Ein Grund mehr, dieses couragierte Verhalten nach außen zu kommunizieren.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

