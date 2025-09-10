Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrer verunfallt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hansestraße

07.09.25, 03.00 - 05.00 Uhr

Zeugen gesucht

Am 09. September zeigte ein 24-jähriger Braunschweiger einen Sachverhalt beim Verkehrsunfalldienst an, in den er als Fahrradfahrer involviert war.

Bei einer Protokollaufnahme gab er an, in den frühen Morgenstunden des 07. September mit seinem Fahrrad auf dem linkseitigen Radweg der Hansestraße von Walle kommend in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen zu sein.

Dies sei das letzte, woran er sich aktuell erinnern kann.

In den Mittagstunden des gleichen Tages sei er in seinem Bett aufgewacht und habe erhebliche Verletzungen an sich festgestellt. Zudem habe er sein Fahrrad mit starken Beschädigungen auf dem Hof seiner Wohnanschrift aufgefunden. Nach Aufsuchen eines Arztes wurde ihm eine Gehirnerschütterung attestiert. Außerdem musste sich der junge Mann einer Operation seines verletzten Ellenbogens unterziehen.

Anhand von Tracking-Apps und später aufgefundenen persönlichen Gegenständen konnte nachvollzogen werden, dass der 24-Jährige in Höhe der Auffahrt auf die A2 verunfallt sein könnte. Hinweise auf nähere Umstände eines möglichen Unfalls liegen aktuell allerdings nicht vor. Außerdem lassen die Daten der Tracking-App die Wahrscheinlichkeit zu, dass er der Verunfallte und sein demoliertes Fahrrad durch eine bislang unbekannte Person oder Personen mit einem Kraftfahrzeug nach Hause gebracht wurde.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wird deshalb nach der oder den unbekannten Person/en gesucht, die dem 24-Jährigen möglicherweise geholfen hat/haben und weiteren Zeugen, die Angaben zum Geschehenen machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell