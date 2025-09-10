PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Radfahrer verunfallt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Hansestraße

07.09.25, 03.00 - 05.00 Uhr

Zeugen gesucht

Am 09. September zeigte ein 24-jähriger Braunschweiger einen Sachverhalt beim Verkehrsunfalldienst an, in den er als Fahrradfahrer involviert war.

Bei einer Protokollaufnahme gab er an, in den frühen Morgenstunden des 07. September mit seinem Fahrrad auf dem linkseitigen Radweg der Hansestraße von Walle kommend in Richtung stadteinwärts unterwegs gewesen zu sein.

Dies sei das letzte, woran er sich aktuell erinnern kann.

In den Mittagstunden des gleichen Tages sei er in seinem Bett aufgewacht und habe erhebliche Verletzungen an sich festgestellt. Zudem habe er sein Fahrrad mit starken Beschädigungen auf dem Hof seiner Wohnanschrift aufgefunden. Nach Aufsuchen eines Arztes wurde ihm eine Gehirnerschütterung attestiert. Außerdem musste sich der junge Mann einer Operation seines verletzten Ellenbogens unterziehen.

Anhand von Tracking-Apps und später aufgefundenen persönlichen Gegenständen konnte nachvollzogen werden, dass der 24-Jährige in Höhe der Auffahrt auf die A2 verunfallt sein könnte. Hinweise auf nähere Umstände eines möglichen Unfalls liegen aktuell allerdings nicht vor. Außerdem lassen die Daten der Tracking-App die Wahrscheinlichkeit zu, dass er der Verunfallte und sein demoliertes Fahrrad durch eine bislang unbekannte Person oder Personen mit einem Kraftfahrzeug nach Hause gebracht wurde.

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wird deshalb nach der oder den unbekannten Person/en gesucht, die dem 24-Jährigen möglicherweise geholfen hat/haben und weiteren Zeugen, die Angaben zum Geschehenen machen können. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:39

    POL-BS: Seniorin im Bus nach Vollbremsung gestürzt

    Braunschweig (ots) - Altewiekring, Braunschweig 01.09.25, 10.40 Uhr 66-Jährige nunmehr im Krankenhaus verstorben Vergangene Woche berichteten wir von einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66-Jährige in einem Linienbus gestürzt ist, nachdem der Fahrer des Busses aufgrund einer offenstehenden PKW-Tür eine Gefahrenbremsung eingeleitet hat. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/6108586 Im Nachgang wurde die Polizei ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:50

    POL-BS: Gemeinschaftlicher Raub auf offener Straße

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Steintorwall 07.09.25, 17.10 Uhr Zeugen gesucht Am gestrigen Abend kam es in der Straße Steintorwall zu einer Raubstraftat. Dabei haben zwei männliche Personen aus einer Gruppe von insgesamt drei jungen Männern auf einen weiteren jungen Mann eingewirkt, um dessen Pullover zu entwenden. Während ein 21-Jähriger das Opfer festhielt und bedrohte, zerrte ein Zweiter an dessen Kleidung. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren