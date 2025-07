Polizei Mettmann

POL-ME: Autos aufgebrochen: Reihenweise Scheiben eingeschlagen - 2507133

Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen kam es in Langenfeld an mehreren Orten zu Autoaufbrüchen. Die unbekannten Täterinnen oder Täter verwendeten dabei stets dieselbe Methode, in dem sie die Seitenscheiben der Autos einschlugen.

Die Serie begann in der Nacht von Donnerstag, 24. Juli, auf Freitag, 25. Juli 2025, als an einem Toyota Yaris zwischen 23 Uhr und 6:15 Uhr die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Aus dem Auto, das an der Feldstraße in einer Hauseinfahrt parkte, wurde eine Kreditkarte gestohlen.

Am Samstag, 26. Juli 2025, brachen Unbekannte dann zwischen 5:50 Uhr und 16:40 Uhr in einen VW Golf ein, der Am Galgendriesch geparkt war. Sie schlugen die Scheibe der Beifahrertür ein, entwendeten jedoch nichts.

Am selben Tag wurde am Alten Knipprather Weg auch ein Audi Q5 das Opfer der Diebe. Sie schlugen zwischen 13:30 Uhr und 14 Uhr die Scheibe der Beifahrertür ein und entwendeten eine Geldbörse sowie ein Smartphone. Das Smartphone konnte später geortet und in einem Gebüsch wiedergefunden werden.

Ebenfalls am Samstag, 26. Juli 2025, brachen Unbekannte in einen BMW 218D Kombi ein, der zwischen 13:30 Uhr und 14:45 Uhr am Gut Widdauen parkte. Hier zerschlugen sie die Scheibe der Fahrertür und entwendeten persönliche Dokumente aus dem Wageninnern.

Zwischen 14 Uhr und 22:15 Uhr schlugen Unbekannte am selben Tag auch an einem Mitsubishi Space Star eine Scheibe ein. Aus dem Auto, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Rheindorfer Straße parkte, wurde jedoch nichts entwendet.

Zwei weitere Autos wurden auf den Parkplätzen von S-Bahnhöfen aufgebrochen: Zwischen 19:30 Uhr am Samstag, 26. Juli 2025, und 14:30 am Sonntag, 27. Juli 2025, schlugen die Diebe bei einem VW Golf die Seitenscheibe ein. Das Auto parkte am S-Bahnhof Langenfeld-Berghausen. Sie entwendeten ein Mobiltelefon aus dem Handschuhfach.

Am S-Bahnhof Langenfeld an der Knipprather Straße zerstörten Unbekannte dann die rechte hintere Seitenscheibe eines Opel Zafira. Die Tatzeit lag dabei zwischen 23 Uhr am Samstag, 26. Juli 2025, und 16:20 am Sonntag, 27. Juli 2025. Die Diebe entwendeten ein Tablet.

An allen Autos entstanden durch die gewaltsam zerstörten Scheiben Sachschäden in unterschiedlicher Höhe. Ob alle Taten tatsächlich auch in einem Zusammenhang stehen, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei Langenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zu den angegebenen Zeiten Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise bitte unter 02173 288-6310 jederzeit an die Polizei Langenfeld.

