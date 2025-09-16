Polizei Braunschweig

POL-BS: Frauen auf offener Straße angegriffen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, westlicher Ring

07.09.25, 03.00 Uhr

Kriminalpolizei ermittelt

In der Nacht von Samstag (06.09.) auf Sonntag (07.09), kam es in den frühen Morgenstunden zu zwei Vorfällen, bei denen jeweils eine junge Frau von einem unbekannten Mann angegriffen wurde.

Im ersten Fall befand sich eine 21-Jährige auf dem Heimweg und ist dabei gegen 03.00 Uhr auf dem Madamenweg von der Goslarschen Straße in Richtung Ring gegangen. Plötzlich sei sie von hinten zu Boden gerissen wurden. Folglich wurde sie von einer männlichen Person attackiert. Die junge Frau habe sich mit Kräften gewehrt und nach dem Angreifer getreten, so dass er irgendwann von ihr abgelassen habe und weggelaufen sei.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Rudolfstraße. Ebenfalls gegen 03.00 Uhr hat sich hier eine 24-Jährige auf dem Heimweg befunden. Als sie mit ihrem E-Scooter von der Petristraße in die Rudolfstraße abgebogen sei, habe sie bemerkt, dass sich von hinten ein Mann auf einem Fahrrad näherte. Unvermittelt habe dieser gegen ihren Scooter getreten, wodurch sie zu Fall gekommen sei. Anschließend sei sie weiter von dem Mann attackiert worden und er habe versucht, ihre Handtasche zu entreißen. Als sie lautstark geschrien habe, sei er geflüchtet.

Die beiden Frauen wurden durch den jeweiligen Angriff leicht verletzt.

In beiden Fällen soll der Angreifer ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und mit einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Kapuze habe er jeweils über den Kopf gezogen gehabt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, prüft derzeit die Kriminalpolizei innerhalb zweier Ermittlungsverfahren, die durch den hiesigen Zentralen Kriminaldienst geführt werden.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die an den jeweiligen Tatorten oder im Umfeld Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Angaben machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell