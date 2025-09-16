PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Frauen auf offener Straße angegriffen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, westlicher Ring

07.09.25, 03.00 Uhr

Kriminalpolizei ermittelt

In der Nacht von Samstag (06.09.) auf Sonntag (07.09), kam es in den frühen Morgenstunden zu zwei Vorfällen, bei denen jeweils eine junge Frau von einem unbekannten Mann angegriffen wurde.

Im ersten Fall befand sich eine 21-Jährige auf dem Heimweg und ist dabei gegen 03.00 Uhr auf dem Madamenweg von der Goslarschen Straße in Richtung Ring gegangen. Plötzlich sei sie von hinten zu Boden gerissen wurden. Folglich wurde sie von einer männlichen Person attackiert. Die junge Frau habe sich mit Kräften gewehrt und nach dem Angreifer getreten, so dass er irgendwann von ihr abgelassen habe und weggelaufen sei.

Ein weiterer Fall ereignete sich in der Rudolfstraße. Ebenfalls gegen 03.00 Uhr hat sich hier eine 24-Jährige auf dem Heimweg befunden. Als sie mit ihrem E-Scooter von der Petristraße in die Rudolfstraße abgebogen sei, habe sie bemerkt, dass sich von hinten ein Mann auf einem Fahrrad näherte. Unvermittelt habe dieser gegen ihren Scooter getreten, wodurch sie zu Fall gekommen sei. Anschließend sei sie weiter von dem Mann attackiert worden und er habe versucht, ihre Handtasche zu entreißen. Als sie lautstark geschrien habe, sei er geflüchtet.

Die beiden Frauen wurden durch den jeweiligen Angriff leicht verletzt.

In beiden Fällen soll der Angreifer ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und mit einem Kapuzenpullover bekleidet gewesen sein. Die Kapuze habe er jeweils über den Kopf gezogen gehabt.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Fällen besteht, prüft derzeit die Kriminalpolizei innerhalb zweier Ermittlungsverfahren, die durch den hiesigen Zentralen Kriminaldienst geführt werden.

In diesem Zusammenhang werden nun Zeugen gesucht, die an den jeweiligen Tatorten oder im Umfeld Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Angaben machen können.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:11

    POL-BS: Tankstellenraub

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Südstadt 14.09.25, 20.55 Uhr Täter festgenommen Gestern Abend wurde die Polizei durch ein Sicherheitsunternehmen informiert, da in einer Tankstelle in der Griegstraße ein Überfallalarm ausgelöst wurde. Unverzüglich wurden deshalb mehre Funkstreifenwagen zum Ereignisort entsandt. Den Beamten vor Ort wurde durch einen Mitarbeiter der Tankstelle bestätigt, dass kurz vor 21.00 Uhr ein maskierter Mann den Verkaufsraum betreten und unter ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 09:55

    POL-BS: Verkehrsunfallflucht - Radfahrer wurde verletzt

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Kurzekampstraße 12.09.25, 07.45 Uhr Zeugen gesucht Am Freitagmorgen verursachte eine bislang unbekannte Person einen Verkehrsunfall auf der Kurzekampstraße, wobei ein 22-jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Zuvor hat der junge Mann mit seinem Rad die Kurzekampstraße am rechten Fahrbahnrand in Richtung Mittelriede befahren. Von hinten habe sich dann zügig ein Auto genähert. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 14:12

    POL-BS: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Schule

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, Seikenkamp 05.09.25 - 07.09.25 Zeugen gesucht Am Sonntag wurden durch Verantwortliche der "Sally-Perel-Gesamtschule" diverse Sachbeschädigungen an der Außenfassade des Gebäudekomplexes per Online-Anzeige gemeldet. Durch das Hausmeisterbüro wurde diesbezüglich am folgenden Montag ebenfalls Kontakt zur Polizei aufgenommen. Da es sich inhaltlich um "rechte" Parolen handeln solle, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren