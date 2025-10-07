Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Scheibe eines Bürogebäudes beschädigt: Täter durchsuchen Räumlichkeiten und entwenden einen Safe

Emmerich am Rhein-Emmerich (ots)

Im Zeitraum von Freitag (3. Oktober 2025), 14:00 Uhr und Montag (6. Oktober 2025), 04:45 Uhr kam es an der Straße "Ossenbruch" in Emmerich zu einem Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten an der genannten Adresse eine Scheibe eines Bürogebäudes und drangen so in die Räumlichkeiten vor. Im Gebäude durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten einen Safe, in welchem sich eine geringe Menge Bargeld befunden hatte.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell