Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Abgestellter Pkw auf Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Montag (6. Oktober 2025) kam es zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Mann aus Goch hatte seinen Wagen, einen blauen Mercedes E300, auf dem Parkplatz des Hülsparkstadion abgestellt. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher sich vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, wurde das Fahrzeug im Bereich der Heckstoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

