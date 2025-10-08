PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Abgestellter Pkw auf Parkplatz beschädigt: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Kevelaer (ots)

Am Montag (6. Oktober 2025) kam es zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr in Kevelaer zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 31-jähriger Mann aus Goch hatte seinen Wagen, einen blauen Mercedes E300, auf dem Parkplatz des Hülsparkstadion abgestellt. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden, welcher sich vom Unfallort entfernte, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen, wurde das Fahrzeug im Bereich der Heckstoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt.

Die Polizei Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Kleve mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Kleve
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 09:15

    POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

    Kreis Kleve (ots) - Die Kreispolizeibehörde Kleve möchte verhindern, dass es aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit zu Verkehrsunfällen kommt. Bei den Unfällen werden regelmäßig Personen schwer oder tödlich verletzt. Der Polizei, welche in der zurückliegenden 40. Kw (29. September bis 5. Oktober 2025) erneut Kontrollen durchführte, ist die Einhaltung der Geschwindigkeit ein wichtiges ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 10:23

    POL-KLE: Weeze - Unbekannte Täter entwenden Sattelzugmaschine: Zeugen gesucht

    Weeze (ots) - Im Zeitraum von Sonntag (5. Oktober 2025), 18:00 Uhr und Montag (6. Oktober 2025), 05:00 Uhr kam es am Holtumsweg in Weeze zu einem Diebstahl. Ein oder mehrere Täter entwendeten eine Sattelzugmaschine einschließlich Anhänger. Die Zugmaschine vom Hersteller DAF, welche in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Ring abgestellt gewesen war, trug zum Tatzeitpunkt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren