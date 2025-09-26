PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund eines Aufzugs in Steinhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Montag (29.09.) findet zwischen 14.00 Uhr und 15.30 Uhr eine bei der Versammlungsbehörde angezeigte Versammlung in Form eines Aufzugs in Steinhagen statt.

Während dieser Zeit wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Polizei begleitet den Aufzug. Bitte planen Sie entsprechend und umfahren Sie gegebenenfalls den Bereich.

Folgende Aufzugsstrecke ist geplant: Gottlieb-Daimler Straße, Liebigstraße, Bielefelder Straße und zurück. Zwischendurch sind kleinere Kundgebungen geplant. Geplant ist, auf der Bielefelder Straße zwischen den Einmündungen Waldbadstraße und Lange Straße abzuleiten. Der öffentliche Nahverkehr bleibt davon weitestgehend unberührt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

