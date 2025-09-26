PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrprüfung an der Pollhansschule

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montag (29.09.) findet für die Schülerinnen und Schüler der Pollhansschule in Schloß Holte-Stukenbrock die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Kinder radeln von 8.30 Uhr bis 11.00 Uhr selbstständig im Umfeld der Grundschule im öffentlichen Verkehrsraum.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie den Kindern am Montag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen indem Sie ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sicherere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

