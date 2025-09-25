Polizei Gütersloh

POL-GT: Halskette bei Umarmung gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochmittag (24.09., 13.00 Uhr) sprach eine bislang unbekannte Frau einen Mann in der Hohenzollernstraße an. Den Angaben nach erzählte sie von einem erkrankten Verwandten und bat um ein Gebet für das Familienmitglied. Plötzlich umarmte die Unbekannte den Mann, legte ihm Modeschmuck in die Hand und ging weiter. Später bemerkte der Geschädigte den Diebstahl seiner hochwertigen Halskette.

Die Frau war ca. 60 Jahre alt, hatte blonde Haare eine Brille und trug eine Umhängetasche. Sie stieg kurz vor der Tat aus einem Auto aus. Am Steuer saß ein ca. 25 Jahre alter Mann mit dunklen Haaren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen, welche Angaben zu der Tat und der bislang unbekannten Frau machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell