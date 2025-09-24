PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Opferstock gefunden - Eigentümer gesucht

POL-GT: Opferstock gefunden - Eigentümer gesucht
  • Bild-Infos
  • Download

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (20.09.) fanden Zeugen einen hölzernen Opferstock in der Ems in Höhe des Landesgartenschaugeländes. Die für Geldspenden genutzte Holzkiste konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Opferstock machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 23.09.2025 – 15:33

    POL-GT: ROADPOL Safety Days - Verkehrskontrollen in Rheda-Wiedenbrück

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Jährlich finden die die ROADPOl Safety Days statt. Ziel des europaweiten Zusammenschlusses von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union ist es, die Anzahl der Verkehrstoten auf NULL zu reduzieren. 2025 stehen die Aspekte Verkehrssicherheit fördern, Vorbildfunktion betonen und ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:43

    POL-GT: 14-Jähriger am Steuer - Unfallflucht in Herzebrock-Clarholz

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (FK) - Ein 14-jähriger Jugendlicher verletzte sich am Dienstagabend (22.09., 20.04 Uhr) leicht, als er mit einem Auto die Breslauer Straße entlangfuhr. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde er erstversorgt. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr er mit einem Van die Breslauer Straße in Richtung Berliner Straße. Erst ...

    mehr
  • 23.09.2025 – 14:02

    POL-GT: Verkehrsunfall in Langenberg

    Gütersloh (ots) - Langenberg (FK) - Montagabend (22.09., 18.50 Uhr) befuhr eine 63-jährige Motorrad-Fahrerin die Straße Heidewald in Richtung Vornholzstraße. In Höhe einer Rechtskurve kollidierte sie dabei mit einem entgegenkommenden Daihatsu eines 49-jährigen Langenbergers. Die Langenbergerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Beide ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren