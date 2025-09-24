Polizei Gütersloh

POL-GT: Opferstock gefunden - Eigentümer gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (20.09.) fanden Zeugen einen hölzernen Opferstock in der Ems in Höhe des Landesgartenschaugeländes. Die für Geldspenden genutzte Holzkiste konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Opferstock machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

