POL-GT: Opferstock gefunden - Eigentümer gesucht
Gütersloh (ots)
Rheda-Wiedenbrück (FK) - Samstag (20.09.) fanden Zeugen einen hölzernen Opferstock in der Ems in Höhe des Landesgartenschaugeländes. Die für Geldspenden genutzte Holzkiste konnte bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden.
Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Opferstock machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell