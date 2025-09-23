PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh
POL-GT: 14-Jähriger am Steuer - Unfallflucht in Herzebrock-Clarholz

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Ein 14-jähriger Jugendlicher verletzte sich am Dienstagabend (22.09., 20.04 Uhr) leicht, als er mit einem Auto die Breslauer Straße entlangfuhr. In einem nahegelegenen Krankenhaus wurde er erstversorgt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr er mit einem Van die Breslauer Straße in Richtung Berliner Straße. Erst beschädigte er im Kurvenbereich einen geparkten Ford. Danach setzte er seine Fahrt fort und schob zwei weitere Autos am Straßenrand ineinander.

Unweit der Unfallstellen kam der junge Autofahrer zum Stehen. Das von ihm genutzte Auto stammt aus dem familiären Umfeld. Durch die Polizei wurden die Erziehungsberechtigten informiert. Entsprechende Ermittlungsverfahren sind eingeleitet worden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

