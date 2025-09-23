POL-GT: Kellerbrand in Schloß Holte-Stukenbrock
Gütersloh (ots)
Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montagabend (22.09., 23.30 Uhr) entfachte im Keller eines Hotels an der Hauptstraße ein Feuer.
Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die anwesenden Gäste verließen für die Nacht das Hotel.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der genauen Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell