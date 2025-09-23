Polizei Gütersloh

POL-GT: Kellerbrand in Schloß Holte-Stukenbrock

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Montagabend (22.09., 23.30 Uhr) entfachte im Keller eines Hotels an der Hauptstraße ein Feuer.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es entstand hoher Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die anwesenden Gäste verließen für die Nacht das Hotel.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der genauen Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell