Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte gehen hochwertiges Auto auf Supermarktparkplatz an - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Personen beschädigten am Samstagabend (20.09., 19.10 Uhr) das Türschloss eines Mercedes AMG G63 auf einem Supermarktparkplatz an der Osnabrücker Landstraße. Die Polizei hat dazu ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gegenstand dessen ist unter anderem die Zielrichtung der bislang unbekannten Täter. Möglicherweise versuchten sie den Wagen zu stehlen.

Zeugen berichteten von zwei verdächtig erscheinenden Personen rund um die Tatzeit auf dem Parkplatz. Als die Alarmanlage des schwarzen Geländewagens ertönte, liefen sie davon. Es handelte sich um zwei dunkel gekleidete Männer. Einer mit Glatze und einer mit einer Sonnenbrille.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können. Wer hat am Samstagabend auf dem Parkplatz oder in der Umgebung der Kreuzung Osnabrücker Landstraße/ Avenwedder Straße verdächtige Personen beobachtet? Wer kann darüber hinaus Angaben machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

