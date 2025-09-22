Polizei Gütersloh

POL-GT: 10-Jährige angefahren - Zeugen für Unfallflucht gesucht

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Auf der Sürenheider Straße kam es am vergangenen Dienstag (16.09., 13.50 Uhr) zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 10-jährigen Fußgängerin und einem Auto.

Derzeitigen Erkenntnissen nach stieg das Kind an der Bushaltestelle Helfgerd aus dem Bus aus und wurde kurz danach von dem Auto touchiert. Das Mädchen stürzte. Der oder die Autofahrerin rief kurz etwas und fuhr dann in Richtung Sürenheide davon. Das Kind blieb leicht verletzt zurück. Es soll sich um ein dunkles Auto gehandelt haben. Auffällig war eine aufgeklebte Sonne auf dem Heck. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben zu der oder dem Fahrer des Autos nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

