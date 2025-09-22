POL-GT: 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (20.09., 16.00 Uhr) und Sonntag (07.30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Straße An der Schwedenschanze ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den ...

