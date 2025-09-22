POL-GT: 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Rietberg (FK) - Bei einem Unfall erlitt eine 32-jährige Jeep-Fahrerin am Freitagabend (19.09., 22.45 Uhr) schwere Verletzungen.
Ersten Erkenntnissen nach befuhr die Lippstädterin die Dammstraße in Richtung Rietberg. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Straße Altes Feld kam sie nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Verunfallten fest. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.
