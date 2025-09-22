PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: 32-jährige Autofahrerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Bei einem Unfall erlitt eine 32-jährige Jeep-Fahrerin am Freitagabend (19.09., 22.45 Uhr) schwere Verletzungen.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr die Lippstädterin die Dammstraße in Richtung Rietberg. Unmittelbar hinter der Einmündung zur Straße Altes Feld kam sie nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Während der Unfallaufnahme stellten die aufnehmenden Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Verunfallten fest. Im Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 11:30

    POL-GT: Firmeneinbruch am Berensweg

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitag (19.09., 22.00 Uhr) und Samstagmorgen (20.09., 02.40 Uhr) über ein Fenster in eine Firma am Berensweg ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und brachen auch Innen noch weitere Türen auf. Es konnten noch keine Angaben zu der genauen Beute gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch ...

    mehr
  • 22.09.2025 – 11:29

    POL-GT: An der Schwedenschanze - Einbruch in Vereinsheim

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (20.09., 16.00 Uhr) und Sonntag (07.30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Straße An der Schwedenschanze ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren