Polizei Gütersloh

POL-GT: An der Schwedenschanze - Einbruch in Vereinsheim

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (20.09., 16.00 Uhr) und Sonntag (07.30 Uhr) brachen Unbekannte in ein Vereinsheim an der Straße An der Schwedenschanze ein. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in das Gebäude zu gelangen. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

