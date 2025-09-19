POL-GT: Vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Gütersloh wieder da

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstag (18.06., 07.50 Uhr - 13.00 Uhr) fanden in der Sudheide Geschwindigkeitsmessungen statt. 103 Autofahrer waren in der Zeit zu schnell unterwegs. Gegen 35 von ihnen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 68 müssen Verwarngelder zahlen. Darüber hinaus haben im Umfeld weitere Verkehrskontrollen stattgefunden. Dabei wurden sechs Autofahrer mit dem Handy am ...

