Polizei Gütersloh

POL-GT: Vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Gütersloh wieder da

Gütersloh (ots)

Gütersloh/Mönchengladbach - Dies seit dem 18.09. vermisste 13-jährige aus Gütersloh ist heute wohlbehalten angetroffen worden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird eingestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 13:22

    POL-GT: Fahrradprüfung an der Freien Waldorfschule Gütersloh-Friedrichsdorf

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) -Montag (22.09., 09:00 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule Gütersloh die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Hermann-Rothert-Straße in Friedrichsdorf im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein. Die Kinder wurden ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:55

    POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen in der Sudheide

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstag (18.06., 07.50 Uhr - 13.00 Uhr) fanden in der Sudheide Geschwindigkeitsmessungen statt. 103 Autofahrer waren in der Zeit zu schnell unterwegs. Gegen 35 von ihnen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 68 müssen Verwarngelder zahlen. Darüber hinaus haben im Umfeld weitere Verkehrskontrollen stattgefunden. Dabei wurden sechs Autofahrer mit dem Handy am ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 11:00

    POL-GT: Wohnungseinbruch am Krokusweg

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag bis Montag (13.09., 17.00 Uhr - 15.09., 14.00 Uhr) gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrparteienhauses am Krokusweg. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen. Genaue Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeitig nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem ...

    mehr
