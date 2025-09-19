Polizei Gütersloh

POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen in der Sudheide

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Donnerstag (18.06., 07.50 Uhr - 13.00 Uhr) fanden in der Sudheide Geschwindigkeitsmessungen statt. 103 Autofahrer waren in der Zeit zu schnell unterwegs. Gegen 35 von ihnen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 68 müssen Verwarngelder zahlen. Darüber hinaus haben im Umfeld weitere Verkehrskontrollen stattgefunden. Dabei wurden sechs Autofahrer mit dem Handy am Ohr und vier ohne Gurt während der Fahrt festgestellt. Zudem mussten sieben Radfahrer Verwarngelder zahlen, da sie auf der falschen Seite unterwegs waren.

Aufgrund größerer Baumaßnahmen und damit verbundenen Sperrungen auf der B61 zwischen Rheda-Wiedenbrück und Gütersloh kommt es auf den umliegenden Straßen zu erhöhten Verkehrsbelastungen. Umleitungen sind ausgeschildert. Die Polizei ist aus diesem Grund derzeit vermehrt in dem Bereich unterwegs.

Details zu den Sperrungen auf der B61 hat Straßen.NRW veröffentlicht: https://www.strassen.nrw.de/de/meldung/b61-sanierung-zwischen-guetersloh-und-rheda-wiedenbrueck-startet-am-15-september.html

