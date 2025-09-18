PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Mit mehreren Teams war die Polizei Gütersloh am Dienstag (16.09.) im Stadtgebiet Gütersloh unterwegs und führte umfangreiche Kontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durch.

Von 10.30 bis 15.00 Uhr überprüften die Beamtinnen und Beamten dabei 78 Verkehrsteilnehmer. Während Geschwindigkeitskontrollen an der Friedrich-Ebert-Straße sowie auch an der Hülsbrockstraße/ Nordhorner Straße zu verschiedenen Zeiten durchgeführt wurden, kontrollierten die Kräfte den Kernstadtbereich über den gesamten Zeitraum hinsichtlich der Feststellung von Verstößen von E-Scooter-Fahrenden. Hauptaugenmerk lag hierbei insbesondere auf die Fußgängerzone sowie Verstöße durch das Befahren von Gehwegen.

Die Beamten ahndeten hierbei 32 Verstöße, die sich in sieben ordnungsrechtliche Verfahren und 25 Verwarngeldern aufteilten. Die Polizei Gütersloh reagierte damit wiederholt auf Bürgereingaben und setzte so die regelmäßigen Kontrollen der letzten Monate, die ebenfalls im Rahmen des Präsenzkonzeptes "Sicherheit in den Kommunen" durchgeführt wurden, fort.

Parallel dazu verlagerten einige Teams für die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen von 11.15 - 12.00 Uhr an die Friedrich-Ebert-Straße sowie von 14.00 - 15.00 Uhr an die Nordhorner Straße/ Hülsbrockstraße. Insgesamt stellten die Kräfte an den beiden Kontrollstellen 13 Verstöße fest und ahndeten diese mit fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen und acht Verwarngeldern.

Im Rahmen des Präsenzkonzeptes "Sicherheit im Kreis" wird sich die Polizei Gütersloh weiterhin mit präventiven sowie auch repressiven Maßnahmen an alle Verkehrsteilnehmenden richten - zu Ihrer Sicherheit!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

