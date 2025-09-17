Polizei Gütersloh

POL-GT: 35-Jährige bei Unfall in Rietberg schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Aus bislang unbekannter Ursache verunfallte eine 35-jährige Delbrückerin innerhalb einer Rechtskurve mit einem Dacia am Dienstag (16.09., 17.50 Uhr). Sie befuhr zuvor die Detmolder Straße in Richtung Verl-Kaunitz, bevor sie nach links von der Straße abkam und sich mit dem Dacia überschlug. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde die 35-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell