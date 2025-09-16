Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Halbstarke klauen einem Kind das Fahrrad

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Am Montagabend (15.09., 20.10 Uhr) haben zwei bislang unbekannte 17-19-jährige Täter einem zehnjährigen Mädchen das Fahrrad gestohlen.

Den Erkenntnissen zufolge ist dies auf dem Gelände der Gesamtschule, im Bereich der Mehrzweckhalle am Prozessionsweg, vorgefallen. Das Kind passierte auf dem Fahrrad die beiden jungen Männer. Dabei schnappte sich einer der beiden zunächst eine im Fahrradkorb befindliche Tasche und warf diese weg. Als die Zehnjährige ihre Tasche zurückholte, stieg der zweite Täter auf das Damenfahrrad und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Der andere folgte auf einem E-Scooter.

Die beiden Täter waren der Beschreibung nach dunkel gekleidet. Einer trug zudem zusätzlich ein Basecap. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelte es sich um ein schwarzes Damenfahrrad, mit neongrünen Akzenten.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder hat Hinweise auf die beiden 17-19-jährigen jungen Männer? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

