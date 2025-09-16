PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GT: Radfahrprüfung an der Pius-Bonifatius-Grundschule

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am Donnerstag (18.09., 08.45 Uhr - 11.00 Uhr) findet für die Schülerinnen und Schüler der Pius-Bonifatius-Grundschule in Rheda-Wiedenbrück die diesjährige Radfahrprüfung statt. Die Viertklässler werden selbständig im Umfeld der Schule an der Heidbrinkstraße im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs sein.

Die Kinder wurden intensiv vorbereitet und kennen die Vorfahrtsregeln. Wenn Sie ihnen am Donnerstag begegnen, können Sie sie am sinnvollsten unterstützen, indem Sie Ihre eigene Vorfahrt einhalten und rücksichtsvoll fahren.

Die Kinder tragen auffällige Warnwesten mit Startnummern und danken es Ihnen, wenn Sie Ihnen eine sichere und vor allem unfallfreie Fahrt ermöglichen.

